РВ: военнослужащие ВС Украины под огнём ВС России несут потери в битве за Марьинку

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. В Марьинке идут ожесточённые сражения. Войска ВС Украины несут крупные потери.

Военные корреспонденты издания "Русская Весна" опубликовали видеокадры с линии фронта, снятые противником. Они позволяют нам увидеть бой глазами украинских военнослужащих, оказавшихся под огнём российских бойцов.

Один из солдат ВСУ получил тяжёлое ранение и стонет, пока сослуживцы пытаются оттащить его из-под обстрела. Издание Pravda.Ru не публикует видеозапись из этических соображений.

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