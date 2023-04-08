Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. В Марьинке идут ожесточённые сражения. Войска ВС Украины несут крупные потери.
Военные корреспонденты издания "Русская Весна" опубликовали видеокадры с линии фронта, снятые противником. Они позволяют нам увидеть бой глазами украинских военнослужащих, оказавшихся под огнём российских бойцов.
Один из солдат ВСУ получил тяжёлое ранение и стонет, пока сослуживцы пытаются оттащить его из-под обстрела. Издание Pravda.Ru не публикует видеозапись из этических соображений.
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