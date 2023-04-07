Ходаковский призвал сконцентрироваться ВС РФ на увеличении численности войск

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский проинформировал о текущей ситуации в зоне спецоперации. Если раньше вторую линию обороны представляли только пустые траншеи, то сейчас там появляются подразделения. За ним роют и третью линию обороны.

Эксперт отметил, что в полосе действия "Востока" картина обнадёживает. Однако есть одно "но": взаимодействие предстоит ещё доводить до нужного уровня.

"Все понимают, что численность — не всегда решающий показатель. Сейчас нужно сконцентрировать внимание на этой задаче, и тогда у нас появятся основания говорить, что время перед наступлением противника мы зря не теряли", — заявил эксперт.

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