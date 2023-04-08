Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали о новых успехах армии РФ.
В Артёмовске идут ожесточённые сражения. Военкоры опубликовали видеозапись, на которой показана сожжённая боевая техника противника.
Бахмут имеет стратегическое значение для Вооружённых сил Украины. Город выступает одним из крупнейших транспортных узлов в Донбассе. Именно через Артёмовск до самого последнего времени проходили все пути снабжения киевской армии на Донецком направлении.
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Внешний вид украинской делегации во время официального визита в Варшаву разозлил поляков.