РВ: опубликованы видеокадры с сожжённой боевой техникой ВС Украины в Артёмовске

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали о новых успехах армии РФ.

В Артёмовске идут ожесточённые сражения. Военкоры опубликовали видеозапись, на которой показана сожжённая боевая техника противника.

Бахмут имеет стратегическое значение для Вооружённых сил Украины. Город выступает одним из крупнейших транспортных узлов в Донбассе. Именно через Артёмовск до самого последнего времени проходили все пути снабжения киевской армии на Донецком направлении.