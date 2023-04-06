Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали о новых успехах армии РФ.
Сообщается, что колонна турецкой бронетехники разбита на дороге у Бахмута (Артёмовска). Опубликована видеозапись, на которых показаны поражённые огнём российских бойцов бронеавтомобили Kirpi, пытавшиеся проехать по одной из просёлочных дорог у города.
На кадрах слева и справа расположены около десяти единиц уничтоженной и увязшей в грязи техники, среди них как минимум четыре турецких MRAP.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Танк уничтожил практически всё вооружение и личный состав противника.