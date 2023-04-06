RV: войска ВС РФ уничтожили колонну бронетехники турецкого производства Kirpi по пути следования в Артёмовск

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали о новых успехах армии РФ.

Сообщается, что колонна турецкой бронетехники разбита на дороге у Бахмута (Артёмовска). Опубликована видеозапись, на которых показаны поражённые огнём российских бойцов бронеавтомобили Kirpi, пытавшиеся проехать по одной из просёлочных дорог у города.

На кадрах слева и справа расположены около десяти единиц уничтоженной и увязшей в грязи техники, среди них как минимум четыре турецких MRAP.