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War Zone: разведка России получила опасную для ВСУ информацию из-за утечки в США

0:52
Силовые структуры

Из-за недавней утечки секретных документов из Пентагона российская разведка может добыть много информации о состоянии украинской армии и намерениях украинского генштаба. Об этом пишет The War Zone.

War Zone: разведка России получила опасную для ВСУ информацию из-за утечки в США

В статье отмечается, что секретные данные помогут аналитикам из России получить более подробное представление о будущих военных планах киевского режима.

Документы, которые появились в соцсетях, выглядят как подлинные, заявил изданию бывший высокопоставленный офицер спецназа США, который имел доступ к подобным материалам во время службы.

Напомним, ранее американская газета New York Times сообщила о расследовании Пентагоном утечки данных, где описываются состояние ВСУ и программы США и НАТО по их вооружению и подготовке к наступлению.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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