War Zone: разведка России получила опасную для ВСУ информацию из-за утечки в США

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Из-за недавней утечки секретных документов из Пентагона российская разведка может добыть много информации о состоянии украинской армии и намерениях украинского генштаба. Об этом пишет The War Zone.

В статье отмечается, что секретные данные помогут аналитикам из России получить более подробное представление о будущих военных планах киевского режима.

Документы, которые появились в соцсетях, выглядят как подлинные, заявил изданию бывший высокопоставленный офицер спецназа США, который имел доступ к подобным материалам во время службы.

Напомним, ранее американская газета New York Times сообщила о расследовании Пентагоном утечки данных, где описываются состояние ВСУ и программы США и НАТО по их вооружению и подготовке к наступлению.

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