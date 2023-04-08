Из-за недавней утечки секретных документов из Пентагона российская разведка может добыть много информации о состоянии украинской армии и намерениях украинского генштаба. Об этом пишет The War Zone.
В статье отмечается, что секретные данные помогут аналитикам из России получить более подробное представление о будущих военных планах киевского режима.
Документы, которые появились в соцсетях, выглядят как подлинные, заявил изданию бывший высокопоставленный офицер спецназа США, который имел доступ к подобным материалам во время службы.
Напомним, ранее американская газета New York Times сообщила о расследовании Пентагоном утечки данных, где описываются состояние ВСУ и программы США и НАТО по их вооружению и подготовке к наступлению.
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