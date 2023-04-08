Шурыгин: оборона ВСУ в Артёмовске посыпалась

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Владислав Шурыгин оценил сообщения, поступающие из Артёмовска (Бахмута), касающиеся положения украинских боевиков в городе. По его мнению, начинается агония обороны вооружённых сил Украины.

"Оборона ВСУ посыпалась — противник отступает из центра Артёмовска к западным окраинам города", — заметил аналитик в своём Telegram-канале.

Он считает, что командованию ВСУ нужно либо вводить в бой серьёзные резервы и контратаковать, либо максимально быстро выводить войска, пока они полностью не утратили организованную способность к сопротивлению.

"Также поступают сообщения, что противник, осознав уже свершившуюся катастрофу, бросает вооружение и пытается отступить из города. Однако о повальном бегстве ВСУ говорить пока рано", — заключил эксперт.

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