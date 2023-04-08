Военкор RT рассказал о ситуации в Бахмуте: там "ад", даже в сравнении с Мариуполем

Военный журналист RT Мурад Газдиев недавно вернулся из Бахмута (Артёмовска). В личном общении с автором одного из экспертных Telegram-каналов он поделился подробностями того, что происходит сейчас в городе.

По его словам, в Бахмуте "ад", даже в сравнении с Мариуполем. Кругом воронки, разорванные бронежилеты и окровавленная украинская форма.

Также у боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) действительно всё очень плохо, особенно с коммуникацией. Пленные говорят, что никакой организации, никаких команд сверху не поступает, никто не владеет информацией, у ВСУ началась дезорганизация, рассказал военкор.

Похоже, что украинское командование покинуло город, и пытается управлять уже из пригорода. Но никакого отступления ВСУ из Артёмовская нет, их систематично и успешно оттуда выдавливают российские войска, заключил журналист.

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