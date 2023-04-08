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Кадыров заявил, что бойцы спецназа "Ахмат" ВС РФ ликвидировали крупную группу ВС Украины

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Силовые структуры

Спецназ "Ахмат" вместе с бойцами 4-й бригады второго армейского корпуса под командованием Апты Алаудинова провёл успешную операцию между Кременной и Белогоровкой. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В результате российским бойцам удалось уничтожить крупную группу ВСУ, а часть солдат взять в плен. Один из них — военнослужащий национальной гвардии Украины Максим Нихаенко. Он прошёл сложный путь для выхода на позиции ВС РФ и обморозил ноги. Российские медики оказали ему первую помощь.

Кадыров заявил, что бойцы спецназа "Ахмат" ВС РФ ликвидировали крупную группу ВС Украины

Кадыров отмечает, что Нихаенко — лишь один из обширного списка украинских военнослужащих, которые решили своевременно сдаться в плен бойцам ВС РФ и получить шанс на жизнь.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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