В спецоперации главные дела вершат ракетные войска и артиллерия. Лёгкое отношение к артиллерии на фоне "Калибров", "Кинжалов", "Ярсов" и так далее — ошибка из ошибок. Такое мнение высказал военный журналист Александр Сладков.
Есть боеприпасы — мы движемся вперёд. Имеются успехи в контрбатарейной борьбе, мы с успехом удерживаем взятые позиции и тут же отвоёвываем новые, отметил репортёр в своём Telegram-канале.
"Без сильной артиллерии нет успеха в СВО. А если дроны-наводчики имеются, разведкомплексы в каждом дивизионе, если стволы новые и боеприпасов море, то нас ни одна армия не остановит", — заключил военкор.
Ранее командир спецназа Росгвардии ДНР Александр Ходаковский объяснил, почему некоторые российские подразделения сейчас почти перестали получать боекомплект на сутки.
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