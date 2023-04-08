Военкор Сладков назвал ошибкой легкомысленное отношение к артиллерии на фоне "Кинжалов"

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В спецоперации главные дела вершат ракетные войска и артиллерия. Лёгкое отношение к артиллерии на фоне "Калибров", "Кинжалов", "Ярсов" и так далее — ошибка из ошибок. Такое мнение высказал военный журналист Александр Сладков.

Есть боеприпасы — мы движемся вперёд. Имеются успехи в контрбатарейной борьбе, мы с успехом удерживаем взятые позиции и тут же отвоёвываем новые, отметил репортёр в своём Telegram-канале.

"Без сильной артиллерии нет успеха в СВО. А если дроны-наводчики имеются, разведкомплексы в каждом дивизионе, если стволы новые и боеприпасов море, то нас ни одна армия не остановит", — заключил военкор.

Ранее командир спецназа Росгвардии ДНР Александр Ходаковский объяснил, почему некоторые российские подразделения сейчас почти перестали получать боекомплект на сутки.

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