Кадыров заявил о сорванном контрнаступлении ВСУ: Уничтоженные танки, множество трофеев

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подразделения батальона "Восток-АХМАТ" ВС России сорвали контрнаступление ВСУ и натовских наёмников на Запорожском направлении, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Особо он отметил работу операторов разведывательных дронов, которые наблюдали за действиями противника и осуществляли корректировку миномётного огня.

"Миномётчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на наши позиции", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Чёткие и слаженные действия военнослужащих, добавил он, не оставили шансов на успех "украинским бандформированиям".

"Итог этой операции — уничтоженная бронетехника, потери среди военнослужащих ВСУ и множество трофеев", — резюмировал чеченский лидер.

Ранее британские СМИ сообщили, что 600 элитных солдат ВСУ не смогли взять под контроль Запорожскую АЭС.

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