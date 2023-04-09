Подразделения батальона "Восток-АХМАТ" ВС России сорвали контрнаступление ВСУ и натовских наёмников на Запорожском направлении, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Особо он отметил работу операторов разведывательных дронов, которые наблюдали за действиями противника и осуществляли корректировку миномётного огня.
"Миномётчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на наши позиции", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Чёткие и слаженные действия военнослужащих, добавил он, не оставили шансов на успех "украинским бандформированиям".
"Итог этой операции — уничтоженная бронетехника, потери среди военнослужащих ВСУ и множество трофеев", — резюмировал чеченский лидер.
Ранее британские СМИ сообщили, что 600 элитных солдат ВСУ не смогли взять под контроль Запорожскую АЭС.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.