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The Times: 600 элитных солдат ВСУ не смогли захватить Запорожскую АЭС

Силовые структуры

Киев провёл крупномасштабную десантную операцию по захвату Запорожской атомной электростанции осенью 2022 года, но попытка закончилась полным провалом, сообщают британские СМИ.

The Times: 600 элитных солдат ВСУ не смогли захватить Запорожскую АЭС

В атаке участвовали только элитные подразделения ВСУ, а всего к нападению на ЗАЭС было привлечено около 600 солдат и офицеров.

"Команды погрузились на 30 катеров, ощетинившихся оружием — грозными "подарками от друзей с Запада", — пишет издание The Times.

Авторы материала приводят слова украинского офицера, который признал, что нападающие неожиданно наткнулись на "очень плотную оборону".

В октябре российское оборонное ведомство сообщало об уничтожении украинского десанта вблизи Запорожской АЭС. Тогда было ликвидировано, по данным Минобороны РФ, 90 военнослужащих неприятеля и 14 лодок.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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