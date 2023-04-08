The Times: 600 элитных солдат ВСУ не смогли захватить Запорожскую АЭС

Киев провёл крупномасштабную десантную операцию по захвату Запорожской атомной электростанции осенью 2022 года, но попытка закончилась полным провалом, сообщают британские СМИ.

В атаке участвовали только элитные подразделения ВСУ, а всего к нападению на ЗАЭС было привлечено около 600 солдат и офицеров.

"Команды погрузились на 30 катеров, ощетинившихся оружием — грозными "подарками от друзей с Запада", — пишет издание The Times.

Авторы материала приводят слова украинского офицера, который признал, что нападающие неожиданно наткнулись на "очень плотную оборону".

В октябре российское оборонное ведомство сообщало об уничтожении украинского десанта вблизи Запорожской АЭС. Тогда было ликвидировано, по данным Минобороны РФ, 90 военнослужащих неприятеля и 14 лодок.

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