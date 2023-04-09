Военкор Газдиев: Артёмовск залит кровью ВСУ

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Улица Артёмовска буквально завалены свидетельствами ожесточённых боёв: украинскими телами, лужами крови, пробитыми бронежилетами и горелыми трупами, рассказал военный корреспондент Мурад Газдиев.

Невзирая на это, режим Владимира Зеленского гонит молодых украинцев на убой, добавил он.

"Каждую ночь на позиции загоняют свежемобилизованных — пополнить ряды тех, кого за последние сутки раскромсали. А на следующую ночь, когда и их в живых не осталось, загоняют ещё. И ещё", — написал репортёр RT в своём Telegram-канале.

Газдиев сравнил бои за Артёмовск с круглосуточной мясорубкой, которую российские бойцы и командиры устраивают противнику.

"В среднем в месяц в Артёмовске и вокруг города ВСУ теряют 11 тысяч солдат. И это только убитыми", — резюмировал военкор.

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