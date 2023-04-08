РВ: в Артёмовске продолжаются тяжелейшие бои, ВСУ ещё не сломлены

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Освобождение Артёмовска (Бахмута) от националистов может затянуться, утром 8 марта в городе продолжались тяжелейшие бои, сообщают российские военкоры.

"К ночи появилось множество преждевременных сообщений о том, что Бахмут полностью взят, но пока это не так", — рассказали репортёры издания "Русская весна".

Противник не "отходит", как хотелось бы многим, а наоборот перебрасывает всё больше подкреплений на позиции. Выдавливать боевиков приходится из каждого дома и даже подъезда.

"Дух врага на грани истощения, но никак пока не сломлен", — цитируют авторы материалы корреспондента из Артёмовска.

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