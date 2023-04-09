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Солдаты ВСУ показали, как броневик Roshel под Артёмовском вытаскивали из грязи двумя БТР

Силовые структуры

Украинские военнослужащие опубликовали очередное видеосвидетельство непригодности западной тяжёлой техники к реалиям зоны спецоперации.

Канадский бронеавтомобиль Roshel Senator на подъезде к Артёмовску не смог преодолеть грунтовую дорогу после прошедшего дождя.

"Перед нами "Рошелька" (в грязь. — Прим. ред.) села. Теперь и мы сели", — сообщает автор ролика за кадром.

Спасение иностранного броневика привело к тому, что застрял БТР-70 ВСУ, который пришлось вытаскивать с помощью гусеничной БМП.

Ранее глава Чеченской Республики рассказал, что бойцам батальона "Восток-АХМАТ" удалось сорвать контрнаступление противника на Запорожском направлении.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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