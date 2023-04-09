Украинские военнослужащие опубликовали очередное видеосвидетельство непригодности западной тяжёлой техники к реалиям зоны спецоперации.
Канадский бронеавтомобиль Roshel Senator на подъезде к Артёмовску не смог преодолеть грунтовую дорогу после прошедшего дождя.
"Перед нами "Рошелька" (в грязь. — Прим. ред.) села. Теперь и мы сели", — сообщает автор ролика за кадром.
Спасение иностранного броневика привело к тому, что застрял БТР-70 ВСУ, который пришлось вытаскивать с помощью гусеничной БМП.
Ранее глава Чеченской Республики рассказал, что бойцам батальона "Восток-АХМАТ" удалось сорвать контрнаступление противника на Запорожском направлении.
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