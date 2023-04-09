Зеленский назвал сдачу Артёмовска величайшим поражением Америки после Вьетнама

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сдачу Артёмовска величайшим поражением Америки.

Об этом он заявил на своей очередной речи-обращении к гражданам страны.

"Никогда не думал, что произнесу эти слова, но сегодня мне стыдно за Америку. Сдача Бахмута станет величайшим поражением США со времён Вьетнама. Вы, со всем своим раздутым военным бюджетом, не смогли обеспечить победы нашей Украины", — сказал лидер Незалежной.

Зеленский подчеркнул, что это будет ещё одной позорной страницей в истории американцев. По его словам, США — это колосс на глиняных ногах, а сдача Артёмовска будет последним гвоздём в крышку гроба американского империализма.

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