РИА Новости: Турция после выборов президента планирует переговоры со Швецией по членству в НАТО

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Турция планирует провести переговоры со Швецией по её членству в НАТО.

Переговоры возможны в начале июня после выборов в Турции, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг во вторник после церемонии вступления в североатлантический блок Финляндии отметил, что Стокгольм тоже выполнил все условия для присоединения к НАТО. Однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что борьба с терроризмом — важное условие для одобрения Турцией членства Швеции в

НАТО.

Напомним, в Турции в мае пройдут выборы и победа Реджепа Эрдогана совсем не нужна США. Поэтому Вашингтон намерен поставить там своего человека, как это случилось с Украиной, на роль очередного "Зеленского" даже подобрали актёра из оппозиции.

Вашингтон не может достичь цели на Украине и утрачивает влияние на Ближнем Востоке. Отсюда поиск новых вариантов для Анкары, где скоро президентские выборы.

В случае победы оппозиции США рассчитывают вбить клин между Турцией и Россией, после чего столкнуть эти страны в Сирии, Центральной Азии и Чёрном море, пишет издание "Русская Весна".