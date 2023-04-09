Матвийчук заявил, что ВС Украины надеются на мобилизованных в Европе бойцов

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев надеется на мобилизацию в странах Запада для наступления Вооружённых сил Украины. Польша уже готова отправить 20 тыс. человек. Об этом заявил экс-офицер спецназа, разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он сообщил, что Украина не испытывает дефицита танков и пушек. Ей не хватает солдат.

"Их нет уже практически. Они разбежались. Готовится указ. Будут забирать всех: больных, хромых, всех, кто имеет отсрочки или какие отводы от службы в армии. Заключённых они уже призвали", — рассказал Матвийчук в беседе с URA.RU.

Он считает, что Киеву выдадут беглецов, осевших в Польше, Европе, Англии, Франции. Украина надеется на призыв резервистов из союзных стран. Польша готова послать 20-тысячный корпус на помощь.

Украина может пойти в наступление, но ВС РФ готовы этому противостоять.

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