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Войска ВС Украины использовали ракету ОТРК "Гром-2" для удара по Крыму

0:43
Силовые структуры

Вооружённые силы Украины совершили попытку нанести удар по Феодосии, которая располагается в восточной части Крыма. Для поражения целей военные использовали оперативно-тактический комплекс "Гром-2". Об этом пишет Telegram-канал "ЧП Крым".

Войска ВС Украины использовали ракету ОТРК "Гром-2" для удара по Крыму

По предварительным данным, ракету из данного ОТРК выпустили с полигона "Тузлы". Он находится в Одесской области на побережье Чёрного моря. Эффективная работа российской противовоздушной обороны позволила уничтожить ракету. Её обломки упали на территорию одного из населённых пунктов. Никто из мирных жителей не пострадал. Строения вокруг не получили повреждений.

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Про попытку удара по Феодосии
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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