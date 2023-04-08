Войска ВС Украины использовали ракету ОТРК "Гром-2" для удара по Крыму

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины совершили попытку нанести удар по Феодосии, которая располагается в восточной части Крыма. Для поражения целей военные использовали оперативно-тактический комплекс "Гром-2". Об этом пишет Telegram-канал "ЧП Крым".

По предварительным данным, ракету из данного ОТРК выпустили с полигона "Тузлы". Он находится в Одесской области на побережье Чёрного моря. Эффективная работа российской противовоздушной обороны позволила уничтожить ракету. Её обломки упали на территорию одного из населённых пунктов. Никто из мирных жителей не пострадал. Строения вокруг не получили повреждений.

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