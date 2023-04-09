Лётчики Западного военного округа на Су-34 нанесли сегодня удар планирующей "умной бомбой" по мосту через реку Судость в Черниговской области Украины. Видео с моментом удара и последующим за ним взрывом показал военный журналист Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.
Репортёр отметил, что мост находится недалеко от села Гремяч. В результате огневого поражения объект получил значительные повреждения.
Мост был поражён, так как использовался диверсионно-разведывательной группой главного управления разведки вооружённых сил Украины (ВСУ) для выдвижения на территорию России и атак на жителей Брянской области, добавил военкор.
Ранее этой ночью истребители ВКС РФ нанесли массированные удары "умными бомбами" по объектам на временно оккупированной киевским режимом части Херсонской области.
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