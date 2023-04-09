ВКС РФ нанесли удар "умной бомбой" по мосту под Черниговом, откуда боевики ВСУ атаковали Брянскую область

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Лётчики Западного военного округа на Су-34 нанесли сегодня удар планирующей "умной бомбой" по мосту через реку Судость в Черниговской области Украины. Видео с моментом удара и последующим за ним взрывом показал военный журналист Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.

Репортёр отметил, что мост находится недалеко от села Гремяч. В результате огневого поражения объект получил значительные повреждения.

Мост был поражён, так как использовался диверсионно-разведывательной группой главного управления разведки вооружённых сил Украины (ВСУ) для выдвижения на территорию России и атак на жителей Брянской области, добавил военкор.

Ранее этой ночью истребители ВКС РФ нанесли массированные удары "умными бомбами" по объектам на временно оккупированной киевским режимом части Херсонской области.