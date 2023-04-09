"РВ": истребители Су-35 ВКС России нанесли массированные удары "умными бомбами" по ВСУ у Херсона

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Истребители Су-35 ВКС РФ ночью нанесли массированные удары "умными бомбами" по местам скопления техники и боевиков ВСУ на Херсонском направлении. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" со ссылкой на украинские соцсети.

"Прямо сейчас российские СУ-35 наносят удары по Херсонской области, по линии фронта. Там ад", — пишут местные жители.

Также взрывы прогремели в Бериславском районе. Самолёты залетали на пусковые рубежи повторно и продолжали пуски. В городе после прилётов пропал свет.

Ранее Pravda.Ru писала о том, как российский лётчик на истребителе Су-27 уничтожил два вертолёта самолёт Су-25 военно-воздушных сил Украины за один вылет.

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