Истребители Су-35 ВКС РФ ночью нанесли массированные удары "умными бомбами" по местам скопления техники и боевиков ВСУ на Херсонском направлении. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" со ссылкой на украинские соцсети.
"Прямо сейчас российские СУ-35 наносят удары по Херсонской области, по линии фронта. Там ад", — пишут местные жители.
Также взрывы прогремели в Бериславском районе. Самолёты залетали на пусковые рубежи повторно и продолжали пуски. В городе после прилётов пропал свет.
Ранее Pravda.Ru писала о том, как российский лётчик на истребителе Су-27 уничтожил два вертолёта самолёт Су-25 военно-воздушных сил Украины за один вылет.
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