РВ: появилось видео с другого ракурса удара по мосту на Украине, откуда диверсанты ВСУ "бегали" в Россию

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня российские ВКС нанесли удар по мосту в Черниговской области, через который спецгруппы диверсантов Главного управления разведки (ГУР) Украины совершали рейды в Брянскую область. Кадры с моментом взрыва ранее публиковала Pravda.Ru.

Теперь появилось видео удара, снятое с другого ракурса. Запись разместили в своём Telegram-канале военные корреспонденты "Русской Весны".

Репортёры отмечают, что мост через реку Судость в районе села Гремяч активно использовали украинские боевики для набегов на территорию России. Удар по объекту противника нанёс Су-34 управляемой ракетой Х-29ТД.

В Сети также появилось и фото с результатом попадания. Эксперты отмечают, что удар пришёлся по полотну между первым и вторым пролётом моста. Обвалилась правая часть конструкции и, вероятно, значительно просела левая. По оставшейся половине удастся перейти пехоте, а техника проехать уже вряд ли сможет.