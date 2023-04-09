Несмотря на призывы к перемирию на Пасху, даже в религиозные праздники киевская власть будет бить по церквям и продолжать обстреливать людей.
Об этом сообщил уехавший с Украины в США миллионер Геннадий Балашов.
"Если военное руководство россиян соберётся на Пасху в церкви, а "Хаймарс" узнает об этом — я думаю, прилетит прямо в Пасху. По сборищу этих россиян", — в интервью сказал он.
Он уверен, что неонацисты не согласятся ни на какое перемирие, и будут убивать русских, собирающихся в церквях, а военная целесообразность не позволяет ВСУ останавливаться.
Балашов имеет квартиру в престижном районе Киева и сдает её в аренду. В 2014 году он встал на сторону нацистов и, выступая на Майдане, публично призывал "стрелять в голову" русским с Георгиевскими ленточками, пишет "ПолитНавигатор".
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