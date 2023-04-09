Киевские власти заявили о скором прибытии западных систем ПВО NASAMS, Iris-T и Patriot на Украину

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что обещанные Западом системы противовоздушной обороны поступят на вооружение ВСУ в ближайшее время. Заявление он сделал в воскресенье, 9 апреля.

"Речь о тех системах, которые нам уже обещали предоставить — NASAMS, Iris-T, а также Patriot и SAMP/T, которые в ближайшее время должны зайти в Украину", — сказал Игнат.

Конкретные сроки при этом Игнат не назвал.

Ранее France 2 писало, что боевики ВСУ использовали оружие прошлого века в Лисичанске.

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