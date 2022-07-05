Отступающие из Лисичанска бойцы ВСУ воевали с ВС РФ оружием из прошлого века

Лисичанск взят под контроль ВС РФ. Отступающие из города украинское солдаты расскали корреспонденту France 2, с каким оружием они шли в бой: шансов на победу не было.

Бойцов встретили на повреждённом танке, они рассказали, что большинство войск покинуло Лисичанск ночью, в лесу отдыхает пехота. Солдаты ВСУ показали журналисту оружие, с которым они воевали и проиграли — ручные пулемёты времён Второй мировой войны. Это по своей сути антиквариат, который приходилось охлаждать водой после каждого выстрела.

"Вот, посмотрите. 1944-й написано. Это несравнимо с тем, что есть у них. Для обороны это ничто", — рассказывают бойцы ВСУ France 2.