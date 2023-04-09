РВ: армия России точным ударом уничтожила скопление бронетехники ВСУ в зоне СВО

Российские военные точным ударом уничтожили большое количество бронетехники вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".

Репортёры публикуют видео, на котором запечатлены разбитые боевые машины противника. На переднем плане пылает БМП, рядом с ней обездвиженные танки и другая повреждённая точным ударом военная техника.

Ранее военный журналист Андрей Руденко показал колонну танков ВСУ где-то в лесном массиве. По его словам, киевский режим продолжает перебрасывать подкрепления, готовясь к решающему сражению.