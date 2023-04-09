Военкор Руденко: ВСУ продолжают подтягивать силы и средства в преддверии последнего броска

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Погоды в зоне спецоперации нет, однако командование вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжает подтягивать силы и средства в преддверии последнего броска. Об этом пишет военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале.

Репортёр опубликовал видео с колонной из пяти танков ВСУ, передвигающихся по бездорожью где-то в лесном массиве.

"Как только подсохнет земля здесь в Донбассе, Запорожье, Херсонской и Харьковской областях начнётся битва за будущее нашей страны. Готовимся творить историю…" — заключил военкор.

Ранее в Сети появилось видео удара Су-34 по мосту в Черниговской области, откуда диверсанты ВСУ совершали набеги на российскую территорию.