Украинцев поднимают на рытье окопов по всей стране

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Чтобы ВС РФ завязли и не смогли наступать, надо направить несколько десятков подразделений на создание укреплений по всей Украине.

Об этом сообщил экс-заместитель главы Совбеза Украины, бывший заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

"Если бы ранее рота количеством в 60 человек начала рыть окопы, то за 4 месяца, одними лопатами, смогла бы подготовить три бригадных района обороны. А если бы таких рот было 20? Мы могли бы до самого Киева все перелопатить и подготовить к обороне", — убеждён генерал ВСУ.

По его словам, глупо сейчас надеяться на приказы киевской власти, готовой при первой опасности слить страну.

И он не понимает, почему не вырыты укрепления заранее. А сегодня главная задача "не расслабляться ибо это ещё может длиться долго", цитирует "ПолитНавигатор" Кривоноса.