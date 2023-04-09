Чтобы ВС РФ завязли и не смогли наступать, надо направить несколько десятков подразделений на создание укреплений по всей Украине.
Об этом сообщил экс-заместитель главы Совбеза Украины, бывший заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.
"Если бы ранее рота количеством в 60 человек начала рыть окопы, то за 4 месяца, одними лопатами, смогла бы подготовить три бригадных района обороны. А если бы таких рот было 20? Мы могли бы до самого Киева все перелопатить и подготовить к обороне", — убеждён генерал ВСУ.
По его словам, глупо сейчас надеяться на приказы киевской власти, готовой при первой опасности слить страну.
И он не понимает, почему не вырыты укрепления заранее. А сегодня главная задача "не расслабляться ибо это ещё может длиться долго", цитирует "ПолитНавигатор" Кривоноса.
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