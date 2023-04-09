WP: истребители ВКС РФ едва не сбили британский самолёт-разведчик вблизи Украины

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский истребитель едва не сбил британский самолёт-разведчик над Чёрным морем. Это произошло за несколько месяцев до того, как истребитель ВКС РФ заставил "упасть" американский беспилотник MQ-9 Reaper, пишет газета Washington Post.

Автор статьи ссылается на попавший в Сеть секретный документ США, из которого следует, что инцидент, случившийся 29 сентября, был более значительный, чем раскрывалось ранее. И он мог бы втянуть Соединённые Штаты и их союзников по НАТО в конфликт на Украине.

Издание напомнило, что в октябре прошлого года министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил о перехвате двумя российскими истребителями Су-27 в международном воздушном пространстве самолёта британских ВВС RC-135. Тогда один из истребителей приблизился к разведчику на расстояние 15 футов и выпустил ракету.

Уоллес не сказал, что инцидент был близок к сбиванию, объяснив пуск ракеты "технической неисправностью”.

В одном из десятков просочившихся секретных документов Пентагона об этом случае говорится как об уже "почти сбитом британском RC-135", заключает WP.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.