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WP: истребители ВКС РФ едва не сбили британский самолёт-разведчик вблизи Украины

1:19
Силовые структуры

Российский истребитель едва не сбил британский самолёт-разведчик над Чёрным морем. Это произошло за несколько месяцев до того, как истребитель ВКС РФ заставил "упасть" американский беспилотник MQ-9 Reaper, пишет газета Washington Post.

WP: истребители ВКС РФ едва не сбили британский самолёт-разведчик вблизи Украины

Автор статьи ссылается на попавший в Сеть секретный документ США, из которого следует, что инцидент, случившийся 29 сентября, был более значительный, чем раскрывалось ранее. И он мог бы втянуть Соединённые Штаты и их союзников по НАТО в конфликт на Украине.

Издание напомнило, что в октябре прошлого года министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил о перехвате двумя российскими истребителями Су-27 в международном воздушном пространстве самолёта британских ВВС RC-135. Тогда один из истребителей приблизился к разведчику на расстояние 15 футов и выпустил ракету.

Уоллес не сказал, что инцидент был близок к сбиванию, объяснив пуск ракеты "технической неисправностью”.

В одном из десятков просочившихся секретных документов Пентагона об этом случае говорится как об уже "почти сбитом британском RC-135", заключает WP.

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Вы ахнете! Война РФ и США - правда, о которой вам не расскажут по ТВ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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