РВ: в боях под Угледаром российский спецназовец из ручного гранатомёта подбил БМП ВСУ

Российский спецназовец в боях под Угледарм поразил украинскую боевую машину пехоты (БМП), применив ручной противотанковый гранатомёт.

Как сообщает "Русская весна", после удара у БМП ВСУ слетела гусеница. Отмечается, что следующим шагом российских бойцов стала атака с помощью беспилотника "Мавик", которому удалось "добить" военный автомобиль прямым попаданием в люк.

Ранее стало известно, что ВС России на Угледарском направлении стали активно использовать современные авиабомбы ФАБ-500М62 с модулем планирования и коррекции (МПК). Дальность их применения увеличена до 40-60 километров.