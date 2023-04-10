Российский спецназовец в боях под Угледарм поразил украинскую боевую машину пехоты (БМП), применив ручной противотанковый гранатомёт.
Как сообщает "Русская весна", после удара у БМП ВСУ слетела гусеница. Отмечается, что следующим шагом российских бойцов стала атака с помощью беспилотника "Мавик", которому удалось "добить" военный автомобиль прямым попаданием в люк.
Ранее стало известно, что ВС России на Угледарском направлении стали активно использовать современные авиабомбы ФАБ-500М62 с модулем планирования и коррекции (МПК). Дальность их применения увеличена до 40-60 километров.
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