На Угледарском направлении Воздушно-космические силы (ВКС) России активно используют авиабомбы ФАБ-500М62 с модулем планирования и коррекции (МПК), который был разработан на оборонном предприятии "Базальт", сообщает "Военная хроника".
Комплект стабилизаторов и блоки навигации GPS/ГЛОНАСС превращают обычную авиабомбу в высокоточный боеприпас, а также увеличиваю дальность её применения до 40-60 км, отметили военкоры.
На опубликованных кадрах продемонстрированы последствия прилёта авиабомбы ФАБ-500М62 и внедорожник ВСУ, который отбросило взрывной волной.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские военные продолжают планомерно уничтожать в зоне спецоперации поставляемое киевскому режиму странами НАТО вооружение.