ВКС РФ активно применяют авиабомбы ФАБ-500М62 в районе Угледара

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Угледарском направлении Воздушно-космические силы (ВКС) России активно используют авиабомбы ФАБ-500М62 с модулем планирования и коррекции (МПК), который был разработан на оборонном предприятии "Базальт", сообщает "Военная хроника".

Комплект стабилизаторов и блоки навигации GPS/ГЛОНАСС превращают обычную авиабомбу в высокоточный боеприпас, а также увеличиваю дальность её применения до 40-60 км, отметили военкоры.

На опубликованных кадрах продемонстрированы последствия прилёта авиабомбы ФАБ-500М62 и внедорожник ВСУ, который отбросило взрывной волной.