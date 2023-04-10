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Глава МВД ДНР Дикий: армия РФ уничтожает три-четыре группы диверсантов ВСУ в неделю

1:07
Силовые структуры

Подразделения РФ еженедельно ликвидируют по три-четыре диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Украины на территории ДНР, сообщил руководитель МВД республики Алексей Дикий.

Глава МВД ДНР Дикий: армия РФ уничтожает три-четыре группы диверсантов ВСУ в неделю

По его словам, главная задача украинских диверсантов на линии соприкосновения — проведение разведки боем для обнаружения слабых точек в оборонительной системе РФ. При этом глава МВД ДНР отметил, что украинским боевикам ни разу не удавалось прорваться на российские позиции, которые расположены на передовой.

"Фактически в неделю три-четыре ДРГ мы уничтожаем полностью", — подчеркнул Дикий в эфире "России 24".

Он также прокомментировал планы Киева по организации весеннего контрнаступления. Как пояснил руководитель МВД, российские подразделения "уже такое проходили". Дикий напомнил, что на Украине ещё три месяца назад заявляли о готовящемся прорыве к Азовском морю и выходе на границу с Брянской областью, однако киевский режим не смог воплотить в жизнь эти мечты.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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