Глава МВД ДНР Дикий: армия РФ уничтожает три-четыре группы диверсантов ВСУ в неделю

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подразделения РФ еженедельно ликвидируют по три-четыре диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Украины на территории ДНР, сообщил руководитель МВД республики Алексей Дикий.

По его словам, главная задача украинских диверсантов на линии соприкосновения — проведение разведки боем для обнаружения слабых точек в оборонительной системе РФ. При этом глава МВД ДНР отметил, что украинским боевикам ни разу не удавалось прорваться на российские позиции, которые расположены на передовой.

"Фактически в неделю три-четыре ДРГ мы уничтожаем полностью", — подчеркнул Дикий в эфире "России 24".

Он также прокомментировал планы Киева по организации весеннего контрнаступления. Как пояснил руководитель МВД, российские подразделения "уже такое проходили". Дикий напомнил, что на Украине ещё три месяца назад заявляли о готовящемся прорыве к Азовском морю и выходе на границу с Брянской областью, однако киевский режим не смог воплотить в жизнь эти мечты.

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