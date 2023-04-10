Подразделения РФ нанесли удары по складу боеприпасов, пункту временной дислокации, блиндажу и технике Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой Народной Республики.
По словам начальника пресс-центра группировки "Юг" Ивана Бигмы, все цели уничтожены, а украинская армия понесла серьёзные потери.
Он отметил в интервью ТАСС, что ракетные удары поразили объекты 63-й и 93-й отдельных механизированных бригад ВСУ.
Как пояснил представитель Минобороны, российским артиллеристам также удалось сокрушить украинский опорный пункт в районе Победы. Возле посёлка Острое бойцы РФ провели контрбатарейную борьбу, уничтожив огневую позицию и орудие Д-20 ВСУ, уточнил Бигма.
Кроме того, он рассказал об успешном продвижении ВС России под Белогоровкой, где с помощью противотанковой управляемой ракеты был ликвидирован украинский блиндаж с боевиками.
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