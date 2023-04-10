The Times: у Украины остался последний шанс на наступление

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У Украины, по сути, остался последний шанс на наступление. Если ВСУ его провалят, то Киеву не на что будет больше рассчитывать, поддержка Запада, скорее всего, оборвётся. Об этом пишет обозреватель издания The Times.

Стороны сейчас берегут снаряды, поэтому обстрелы по всей линии фронта умолкают, отмечает автор публикации. На Западе военные эксперты надеются, что у украинской армии их достаточно для одного большого наступления в этом году.

Но если Киев не использует этот шанс, то Запад вряд ли будет поддерживать его дальше, пишет газета. У США есть конкурирующие приоритеты, им всё больше становится не до Украины, а Западная Европа испытывает нехватку боеприпасов, заключил британский журналист.

Ранее редактор австралийского телеканала ABC Джон Лайонс заявил о "последнем шансе" Киева убедить западные страны поддерживать Украину.

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