Global Times: политический раскол в США мог стать причиной утечки документов Пентагона

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Китайские эксперты допустили, что утечка документов Минобороны США произошла из-за конфликта внутри Штатов.

Как отметил источник Global Times, Москва не отвечает за распространение секретных данных, поскольку ей невыгодно терять источники. Также собеседник издания сказал, что из-за утечки Вашингтон изменит планы.

"Даже если документы содержат вымышленную информацию, они подорвут боевой дух украинских военных", — предупредили в СМИ.

Вместе с этим источники GT подчеркнули, что в утечке могут быть виноваты американские политические силы, которые выступают против помощи ВСУ в нынешнем формате.

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