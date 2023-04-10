Китайские эксперты допустили, что утечка документов Минобороны США произошла из-за конфликта внутри Штатов.
Как отметил источник Global Times, Москва не отвечает за распространение секретных данных, поскольку ей невыгодно терять источники. Также собеседник издания сказал, что из-за утечки Вашингтон изменит планы.
"Даже если документы содержат вымышленную информацию, они подорвут боевой дух украинских военных", — предупредили в СМИ.
Вместе с этим источники GT подчеркнули, что в утечке могут быть виноваты американские политические силы, которые выступают против помощи ВСУ в нынешнем формате.
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