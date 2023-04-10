Al Jazeera: анализ спутниковых снимков показал, что войскам ВСУ предстоит кровавая битва за Крым

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Запад и Украина уже несколько месяцев анонсируют контрнаступление. На каком направлении оно будет — неизвестно. О возврате Крыма Киев также говорит, поэтому нельзя исключать вероятность, что наступление ВСУ будет именно там.

Арабский телеканал Al Jazeera провёл анализ снимков, сделанных спутником. На них видно, как российской стороной укрепляется регион.

"Расследование, проведённое подразделением по проверке и мониторингу новостей Al Jazeera Sanad news, показало, что в период с февраля по март граница Крыма и прилегающие районы были превращены в укреплённый барьер перед ожидаемым весенним контрнаступлением украинских сил", — пишет источник.

Сообщается, что была построена обширная сеть траншей и оборонительных сооружений, которая в настоящее время проходит через приграничные населённые пункты полуострова. Помимо этого, были расширены некоторое количество военных баз.

Кроме того, на снимках, которые сделаны 1 апреля, видно, что в доке Черноморского флота в порту Севастополя установлены морские заграждения.

В связи с этим эксперты Al Jazeera прогнозируют "кровавое и трудное" наступление ВСУ.

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