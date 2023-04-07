Киев с НАТО "пойдут на Крым" в ближайшие недели - Блинкен

Украина при поддержке НАТО готовит операцию по вторжению в Крым, сообщают западные СМИ.

При этом киевский режим заявляет, что готов к переговорам с Россией по поводу полуострова, но это "будет возможно лишь в том случае, если украинские войска окажутся на его границах" — сообщает "Кремлевский пересмешник".

Как писали в Financial Times, заместитель главы офиса Зеленского Андрей Сибига заявил, что Украина пойдет на переговоры только при достижении всех своих стратегических целей.

Также известно, что Киев готовит 40 тыс. бойцов для контрнаступления — речь идет о восьми новых штурмовых бригадах .

Официальные лица Киева уже заявили о том, как будет проводиться зачистка "всего русского в Крыму". По сути, предлагается половину выгнать, а половину — посадить. "Никакой интеграции Крыма с улыбкой уже не будет", — заявил один из главных спикеров офиса Зеленского Михаил Подоляк.

"Не должно быть этого: "а может быть, это же наши люди, может быть надо с ними говорить", считает чиновник. Все эти заявления рассчитаны на Запад, чтобы получить очередную порцию финансовой помощи, с помощью которой страна могла хотя бы формально существовать.

Со своей стороны, Запад тоже не отстает по части заявлений. Украину в сто сорок первый раз пообещали принять в НАТО и Евросоюз — но только после окончания боевых действий.

Что характерно, при этом Украину фактически уже слили целиком Польше. Впрочем, переход западных земель под польский контроль, а восточных — под российский в нынешней ситуации устроит всех и является наиболее вероятным сценарием окончания конфликта.

Напомним, Владимир Зеленский в ходе недавней встречи с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что в будущем между Польшей и Украиной не будет никаких границ.

"Контрнаступление украинских войск, вероятно, начнется в ближайшие недели, задача Запада - помочь отвоевать территории", заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Также о том, что Украина готовится к проведению операции по вторжению в Крым при активной поддержке НАТО сообщал Брэдли Девлин в своей статье для American Conservative.

"На ближайшем саммите в Вильнюсе НАТО будет обсуждать возможность подключения своих частей к наступлению ВСУ. Высок риск, что ВМФ НАТО зайдет в Румынию и Болгарию, после чего начнет копить силы для броска в нашу акваторию и блокировку Крыма и Азовского моря. Они считают, что Крым и новые территории не входят в ядерную доктрину и удар по ним не приведет даже к ограниченному ядерному конфликту" - отметили авторы "Образа будущего".

Впрочем, крымские и федеральные власти уже заявили - переговоры по Крыму исключены, а попытки ВСУ посягнуть на территории РФ получат отпор. Глава Крыма уже пообещал "Ждем. Встретим. Похороним", а спутниковые снимки Maxar показали колоссальные линии обороны - где ВСУ ляжет в землю Крыма.

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