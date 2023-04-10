Спикер ВВС Украины Игнат признал, что Киеву придётся очень долго ждать истребители НАТО

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киеву придётся ещё очень долго ждать предоставления военной авиации Запада для нужд украинской армии, следует из заявления спикера ВВС Украины Юрия Игната.

По его словам, Украина хочет получить истребители F-16 производства Великобритании. Он также добавил, что на рассмотрении находятся боевые самолёты Typhoon (Британия), Gripen (Швеция) и Rafale (Франция).

"Их придётся ждать очень долго", — подчеркнул Игнат в эфире украинского канала "Рада".

Спикер ВВС отметил, что украинской армии требуются истребители прямо сейчас. Кроме того, он сообщил о превосходстве авиации РФ в воздушном пространстве. Игнат призвал оперативно передать самолёты Киеву.

Ранее военспец Александр Бартош заявил, что ВСУ собирают авиацию для весенней наступательной операции.

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