Киеву придётся ещё очень долго ждать предоставления военной авиации Запада для нужд украинской армии, следует из заявления спикера ВВС Украины Юрия Игната.
По его словам, Украина хочет получить истребители F-16 производства Великобритании. Он также добавил, что на рассмотрении находятся боевые самолёты Typhoon (Британия), Gripen (Швеция) и Rafale (Франция).
"Их придётся ждать очень долго", — подчеркнул Игнат в эфире украинского канала "Рада".
Спикер ВВС отметил, что украинской армии требуются истребители прямо сейчас. Кроме того, он сообщил о превосходстве авиации РФ в воздушном пространстве. Игнат призвал оперативно передать самолёты Киеву.
Ранее военспец Александр Бартош заявил, что ВСУ собирают авиацию для весенней наступательной операции.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Киево-Печерской лавре сообщили о чудесах, которые начали происходить после решения украинский властей о выселении монахов.