Заявление ВСУ о наличии пяти авиабригад вызывают сомнения, поскольку ранее союзники Киева сообщали о гораздо меньших количествах переданной техники советского образца. Все поставленные армии Украины самолёты будут использоваться при попытке ВСУ перейти в контрнаступление. Об этом заявил военный эксперт Александр Бартош в беседе с газетой "Взгляд".
"Истребители, которые получает противник из стран НАТО, вряд ли будут использованы до начала контрнаступления. В целом авиация противника сейчас работает достаточно вяло", — сказал эксперт.
Он предположил, что в случае начала активных действий самолёты будут задействованы по двум направлениям: от Запорожья до Мелитополя и от Запорожья до Мариуполя.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.