Бартош заявил, что ВС Украины собирают авиацию для весеннего контрнаступления

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заявление ВСУ о наличии пяти авиабригад вызывают сомнения, поскольку ранее союзники Киева сообщали о гораздо меньших количествах переданной техники советского образца. Все поставленные армии Украины самолёты будут использоваться при попытке ВСУ перейти в контрнаступление. Об этом заявил военный эксперт Александр Бартош в беседе с газетой "Взгляд".

"Истребители, которые получает противник из стран НАТО, вряд ли будут использованы до начала контрнаступления. В целом авиация противника сейчас работает достаточно вяло", — сказал эксперт.

Он предположил, что в случае начала активных действий самолёты будут задействованы по двум направлениям: от Запорожья до Мелитополя и от Запорожья до Мариуполя.

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