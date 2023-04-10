Министерство обороны России рассказало о возвращении из украинского плена 106 российских военнослужащих. Заявление ведомства опубликовано в понедельник, 10 апреля.
"10 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
По словам представителей ведомства, все освобождённые военнослужащие будут самолётом Минобороны доставлены в Москву "для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России".
Сейчас с бойцами работают медики и психологи.
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