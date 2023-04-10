"Взгляд": проблема ПВО Украины лишит ВСУ шансов на успешное контрнаступление

1:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Слитые в Сеть фотографии секретных документов Пентагона обсуждаются в мировом сообществе. Так, некоторые издания указывают на проблему ПВО Украины, из-за которой широко анонсируемое наступление ВСУ может быть сорвано. В этом убеждены и российские военные аналитики, которые подчёркивают, что у Украины действительно имеются проблемы с боеприпасами для комплексов С-300.

"Мало того, что у Украины давно наблюдается нехватка боеприпасов для С-300, так ещё и у самих снарядов в большинстве своём истёк допустимый срок хранения. Из-за этого страдает точность и эффективность применения вооружения. В связи с этим украинские власти всё чаще просят натовские комплексы ПВО", — сказал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой "Взгляд".

Он отметил, что боеприпасы к С-300 Незалежная может получить только от Греции и ещё нескольких стран Европы, но помогать ВСУ они не планируют. В связи с этим Киев сможет своей системой противовоздушной обороны прикрыть лишь несколько объектов, а защитить войска у них не получится.

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош также считает, что весеннее контрнаступление ВСУ может быть под вопросом, если данные Пентагона на самом деле правдивы.

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