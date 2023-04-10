В Сети появилось видео большой колонны британских бронеавтомобилей Mastiff ВСУ в зоне СВО

В зоне спецоперации на Украине заметили большую колонну британских бронеавтомобилей Mastiff. Видео, снятое украинскими военными, опубликовал ведущий Первого канала журналист Руслан Осташко.

Он предположил, что ВСУ, возможно, готовятся к контрнаступлению, стягивая к фронту технику. Где именно сняты кадры, неизвестно.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко показал колонну из пяти танков ВСУ, движущихся по бездорожью где-то в лесном массиве. Репортёр также считает, что Киев подтягивает резервы для решающего наступления, которое начнётся, как только установится хорошая погода.