В зоне спецоперации на Украине заметили большую колонну британских бронеавтомобилей Mastiff. Видео, снятое украинскими военными, опубликовал ведущий Первого канала журналист Руслан Осташко.
Он предположил, что ВСУ, возможно, готовятся к контрнаступлению, стягивая к фронту технику. Где именно сняты кадры, неизвестно.
Ранее военный корреспондент Андрей Руденко показал колонну из пяти танков ВСУ, движущихся по бездорожью где-то в лесном массиве. Репортёр также считает, что Киев подтягивает резервы для решающего наступления, которое начнётся, как только установится хорошая погода.
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