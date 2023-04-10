Силовики РФ задержали в Запорожской области агента Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что задержанный агент передавал данные о местоположении военных и гражданских объектов в регионе. Он гражданин России, ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Ранее СБУ задержала в Одессе солдата-срочника ВМС Украины, который передавал военным РФ данные о дислокации штаба, боевой техники и складов боеприпасов, а также пытался снять, где находятся установки HIMARS.
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