ТАСС: в Запорожской области задержали агента Главного управления разведки МО Украины

Силовики РФ задержали в Запорожской области агента Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что задержанный агент передавал данные о местоположении военных и гражданских объектов в регионе. Он гражданин России, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее СБУ задержала в Одессе солдата-срочника ВМС Украины, который передавал военным РФ данные о дислокации штаба, боевой техники и складов боеприпасов, а также пытался снять, где находятся установки HIMARS.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.