Министр обороны Украины Алексей Резников пригласил в "Интернациональный легион" пилотов истребителей F-16, которые Киев стремится получить от союзников. Об этом он заявил на совместном брифинге с датским коллегой в понедельник в Одессе, передаёт "Страна.ua".
Резников выступил с предложением к иностранным специалистам, имеющим соответствующее разрешение, приехать работать на Украину.
"Это касается и пилотов. Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16 и готовы принять участие, "Иностранный легион" готов открыть двери", — добавил министр.
Как известно, Украина в настоящее время стремится получить от своих западных союзников истребители F-16. Однако процесс обучения на них занимает около четырёх лет.
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