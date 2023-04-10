Министр обороны Украины Резников пригласил иностранных пилотов F-16 воевать за ВСУ

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министр обороны Украины Алексей Резников пригласил в "Интернациональный легион" пилотов истребителей F-16, которые Киев стремится получить от союзников. Об этом он заявил на совместном брифинге с датским коллегой в понедельник в Одессе, передаёт "Страна.ua".

Резников выступил с предложением к иностранным специалистам, имеющим соответствующее разрешение, приехать работать на Украину.

"Это касается и пилотов. Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16 и готовы принять участие, "Иностранный легион" готов открыть двери", — добавил министр.

Как известно, Украина в настоящее время стремится получить от своих западных союзников истребители F-16. Однако процесс обучения на них занимает около четырёх лет.

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