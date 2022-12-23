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Бартош: поставки Patriot ВСУ приведут к переброске истребителей F-15 и F-16 США на Украину

Силовые структуры

США объявило о поставке зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину. Данными ЗРК предполагается обеспечивать оборону аэродромов. Это может привести к переброске истребителей F-15 и F-16 США. Об этом сообщил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош в беседе с изданием URA.RU.

Бартош: поставки Patriot ВСУ приведут к переброске истребителей F-15 и F-16 США на Украину

"Поставки Patriot значат, что речь будет вестись не только о создании пояса противовоздушной обороны на Украине. Но, в первую очередь, по защите аэродромов и мест базирования сухопутных войск. А на аэродромы, скорее всего, будут перебрасываться американские самолёты F-15 и F-16, для управления которыми будут использоваться как украинские лётчики, прошедшие переподготовку, так и лётчики ВВС США и других стран, где на вооружении стоят эти самолёты. Это будет новым этапом в эскалации в…* против России", — сказал эксперт.

Бартош утверждает, что процесс обучения военных будет длительным и займёт несколько месяцев. Однако США могут ускорить появление ЗРК Patriot в зоне боевых действий. Возможно, что будут привлекаться бойцы ВС Америки, а также военные НАТО.

"Эти специалисты или будут объявлены демобилизованными из армии и действовать в составе каких-то ЧВК, или будут добровольцами. Конечно, в этом случае темпы боеготовности подразделений Patriot, размещённых в Украине, будут сокращены", — сказал Бартош.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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