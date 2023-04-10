Украинские националистические батальоны создавали в социальных сетях так называемые патриотические сообщества. Об этом заявил солдат 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Евгений Ганжала, который добровольно сдался в плен к российской армии.
Он подчеркнул, что представители нацбатов вербуют подростков в Сети, а затем выдают им оружие и отправляют на передовую.
"Когда молодёжь в 15-16 лет забивают национальными идеями, а потом, когда они достигают 18-летия, им дают в руки оружие", — сказал он в беседе с ТАСС.
Ганжала отметил, что считает подобную практику ненормальной.
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На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.