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Боевик ВСУ заявил, что украинские нацбатальоны вербуют молодёжь в социальных сетях

0:42
Силовые структуры

Украинские националистические батальоны создавали в социальных сетях так называемые патриотические сообщества. Об этом заявил солдат 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Евгений Ганжала, который добровольно сдался в плен к российской армии.

Боевик ВСУ заявил, что украинские нацбатальоны вербуют молодёжь в социальных сетях

Он подчеркнул, что представители нацбатов вербуют подростков в Сети, а затем выдают им оружие и отправляют на передовую.

"Когда молодёжь в 15-16 лет забивают национальными идеями, а потом, когда они достигают 18-летия, им дают в руки оружие", — сказал он в беседе с ТАСС.

Ганжала отметил, что считает подобную практику ненормальной.  

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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