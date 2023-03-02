Боевик "Азова"* с позывным "Ботько" рассказал подробности убийств в Мариуполе

1:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевик националистического батальона "Азов"* Андрей Богдан с позывным "Ботько" рассказал подробности преступлений, которые радикалы совершали в Мариуполе. Он признался, что убивал мирных жителей "ради забавы".

Националист расстрелял безоружного мужчину из автомата, несмотря на отсутствие приказа вышестоящего руководства. По его словам, он убил человека из-за "животного желания".

25 марта 2022 года на пересечении улицы Таганрогской и проспекта Первого мая в Мариуполе боевики задержали автомобиль, в котором находились солдаты Народной милиции ДНР и один гражданский.

"Азовцы"* открыли огонь по военнослужащим, однако один из них попытался перехватить оружие, в результате чего получил ранение. "Ботько" поднял солдата с земли, отвёл его к стене и приказал развернуться к нему лицом. После этого боевик расстрелял его из автомата, совершив более 10 выстрелов, сообщает "Трибунал".

Спустя несколько дней националисты "Азова"* задержали 30-летнего мирного жителя. Старший из боевиков приказал Богдану ликвидировать мужчину. Тогда "Ботько" вместе с сослуживцами отвёз его на один из заброшенных складов. Мужчина умолял не убивать его, но каждый из националистов совершил по несколько выстрелов.

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.