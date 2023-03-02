Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зампред Совбеза РФ Медведев: у Запада велик соблазн раздавить Россию
Режиссёр Никита Михалков: первая премия евразийского аналога "Оскара" пройдёт в 2024 году
Су-25 ВКС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ авиабомбами ФАБ-500 под Авдеевкой
Сладков: атакой диверсантов ВСУ в Брянской области Киев намерен ослабить группировку ВС РФ в Донбассе
Пресс-секретарь Госдепа США Прайс прокомментировал беседу Лаврова и Блинкена на саммите G20
Пентагон: США не передают Украине разведданные для ударов по территории России
Медведев: поставки самолётов НАТО Украине будут приравнены к вступлению альянса в войну с Россией
Baijiahao: Путин не намерен больше быть вежливым — Запад сработал слишком жёстко
Newsweek: у Путина есть "троянский конь" в ЕС и НАТО — Виктор Орбан

Боевик "Азова"* с позывным "Ботько" рассказал подробности убийств в Мариуполе

1:42
Силовые структуры

Боевик националистического батальона "Азов"* Андрей Богдан с позывным "Ботько" рассказал подробности преступлений, которые радикалы совершали в Мариуполе. Он признался, что убивал мирных жителей "ради забавы".

Боевик "Азова"* с позывным "Ботько" рассказал подробности убийств в Мариуполе

Националист расстрелял безоружного мужчину из автомата, несмотря на отсутствие приказа вышестоящего руководства. По его словам, он убил человека из-за "животного желания".

25 марта 2022 года на пересечении улицы Таганрогской и проспекта Первого мая в Мариуполе боевики задержали автомобиль, в котором находились солдаты Народной милиции ДНР и один гражданский.

"Азовцы"* открыли огонь по военнослужащим, однако один из них попытался перехватить оружие, в результате чего получил ранение. "Ботько" поднял солдата с земли, отвёл его к стене и приказал развернуться к нему лицом. После этого боевик расстрелял его из автомата, совершив более 10 выстрелов, сообщает "Трибунал".

Спустя несколько дней националисты "Азова"* задержали 30-летнего мирного жителя. Старший из боевиков приказал Богдану ликвидировать мужчину. Тогда "Ботько" вместе с сослуживцами отвёз его на один из заброшенных складов. Мужчина умолял не убивать его, но каждый из националистов совершил по несколько выстрелов.

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Шурыгин раскрыл цель атаки диверсантов на Брянскую область

Военный эксперт Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции.

Шурыгин: цель атаки диверсантов ВСУ на Брянскую область — спровоцировать РФ на крупную войсковую операцию
Обозреватель 19fortyfive Джек Бакби: Зеленский поругался с командующим операцией в Донбассе Москалёвым
Между Зеленским и командующим операцией в Донбассе Москалёвым возник конфликт — СМИ
Появилось видео подлёта дрона-камикадзе к аэродрому под Минском
Разведчики ликвидировали бандгруппу врага, совершавшую обстрелы приграничных населённых пунктов
Три мини-автомобиля "битлов" снова вместе Сергей Лебедев Долгожданный, народный, зрительский кинофестиваль — "Черноречье Фест" Анжела Якубовская России будет трудно выстоять в схватке с коллективным Западом Виктор Пахомов
Больница под Харьковом переполнена трупами наёмников ВСУ — МК
Россия знает, как защититься от диверсантов
В Госдуме предложили объявить Украине войну
В Госдуме предложили объявить Украине войну
Последние материалы
Зампред Совбеза РФ Медведев: у Запада велик соблазн раздавить Россию
Режиссёр Никита Михалков: первая премия евразийского аналога "Оскара" пройдёт в 2024 году
Су-25 ВКС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ авиабомбами ФАБ-500 под Авдеевкой
Те, кто рожден под знаком зодиака Рыбы 3 марта, прагматичны
Сладков: атакой диверсантов ВСУ в Брянской области Киев намерен ослабить группировку ВС РФ в Донбассе
Пресс-секретарь Госдепа США Прайс прокомментировал беседу Лаврова и Блинкена на саммите G20
Пентагон: США не передают Украине разведданные для ударов по территории России
Baijiahao: Путин не намерен больше быть вежливым — Запад сработал слишком жёстко
Медведев: поставки самолётов НАТО Украине будут приравнены к вступлению альянса в войну с Россией
Newsweek: у Путина есть "троянский конь" в ЕС и НАТО — Виктор Орбан
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников