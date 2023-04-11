Вернувшийся из украинского плена военный РФ заявил, что его пытали гвоздодёром три дня подряд

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский военнослужащий Александр, освобождённый из украинского плена, сообщил, что боевики ВСУ пытали его гвоздодёром на протяжении трёх дней.

По словам солдата, украинские военные "тщательно и больно" били его до потери сознания.

"Три дня кряду гвоздодёром, это жуткая история", — подчеркнул боец РФ в беседе с "Известиями".

Он также добавил, что плену сталкивался как с "нормальными вояками", так и с "моральными уродами".

Ранее военнослужащий из ЛНР рассказал о пытках электрическим током и избиениях в украинскому плену. Как пояснил боец, киевские силовики продолжают придумать всё более изощрённые способы издевательств.

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