Российский военнослужащий Александр, освобождённый из украинского плена, сообщил, что боевики ВСУ пытали его гвоздодёром на протяжении трёх дней.
По словам солдата, украинские военные "тщательно и больно" били его до потери сознания.
"Три дня кряду гвоздодёром, это жуткая история", — подчеркнул боец РФ в беседе с "Известиями".
Он также добавил, что плену сталкивался как с "нормальными вояками", так и с "моральными уродами".
Ранее военнослужащий из ЛНР рассказал о пытках электрическим током и избиениях в украинскому плену. Как пояснил боец, киевские силовики продолжают придумать всё более изощрённые способы издевательств.
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На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.