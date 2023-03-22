Боец из ЛНР Виталий рассказал о пытках электрическим током и избиениях в украинском плену

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

О пытках в украинском плену известно давно. Киевские силовики придумывают всё новые изощрённые способы издевательств. Мобилизованный боец из Луганской Народной Республики по имени Виталий рассказал, что ему пришлось пройти.

Попав в плен к ВСУ, солдата после первого допроса куда-то перевезли. Уже в другом месте начали разговор иными методами.

"Завели на второй этаж, раздели до нижнего белья, ноги, руки скотчем связали… Привязали какие-то то ли изоляторы, то ли что. Ну, током (Ударили. — Прим. ред.), я упал. Током сильно раза два меня так", — рассказал боец в беседе с РИА Новости.

Виталий также рассказал, что после его завели в подвал, в котором было две кровати без матрасов, и ударили палкой или трубой по спине около шесть раз.