О пытках в украинском плену известно давно. Киевские силовики придумывают всё новые изощрённые способы издевательств. Мобилизованный боец из Луганской Народной Республики по имени Виталий рассказал, что ему пришлось пройти.
Попав в плен к ВСУ, солдата после первого допроса куда-то перевезли. Уже в другом месте начали разговор иными методами.
"Завели на второй этаж, раздели до нижнего белья, ноги, руки скотчем связали… Привязали какие-то то ли изоляторы, то ли что. Ну, током (Ударили. — Прим. ред.), я упал. Током сильно раза два меня так", — рассказал боец в беседе с РИА Новости.
Виталий также рассказал, что после его завели в подвал, в котором было две кровати без матрасов, и ударили палкой или трубой по спине около шесть раз.
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