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Боец из ЛНР Виталий рассказал о пытках электрическим током и избиениях в украинском плену

0:54
Силовые структуры

О пытках в украинском плену известно давно. Киевские силовики придумывают всё новые изощрённые способы издевательств. Мобилизованный боец из Луганской Народной Республики по имени Виталий рассказал, что ему пришлось пройти.

Боец из ЛНР Виталий рассказал о пытках электрическим током и избиениях в украинском плену

Попав в плен к ВСУ, солдата после первого допроса куда-то перевезли. Уже в другом месте начали разговор иными методами.

"Завели на второй этаж, раздели до нижнего белья, ноги, руки скотчем связали… Привязали какие-то то ли изоляторы, то ли что. Ну, током (Ударили. — Прим. ред.), я упал. Током сильно раза два меня так", — рассказал боец в беседе с РИА Новости.

Виталий также рассказал, что после его завели в подвал, в котором было две кровати без матрасов, и ударили палкой или трубой по спине около шесть раз.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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