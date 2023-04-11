Минобороны Дании: западную технику ВСУ будут обслуживать американские военные пенсионеры

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен предложил отправить на Украину американских военных пенсионеров, чтобы те обслуживали западную военную технику украинской армии.

"Привлечь подрядчиков из бывших военнослужащих США, нанять их и дать им возможность приехать на Украину, чтобы обеспечивать обслуживание техники", — цитирует заявление Поульсена издание РБК Украина.

В настоящее время ВСУ испытывают серьёзные проблемы с ремонтом артиллерии и бронетехники, поставленных из стран НАТО. На Украине отсутствуют подходящие специалисты, потому иностранное вооружение приходится вывозить для обслуживания за границу.

Ранее украинские военнослужащие пожаловались, что западная техника не приспособлена к реалиям зоны спецоперации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.