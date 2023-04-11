Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен предложил отправить на Украину американских военных пенсионеров, чтобы те обслуживали западную военную технику украинской армии.
"Привлечь подрядчиков из бывших военнослужащих США, нанять их и дать им возможность приехать на Украину, чтобы обеспечивать обслуживание техники", — цитирует заявление Поульсена издание РБК Украина.
В настоящее время ВСУ испытывают серьёзные проблемы с ремонтом артиллерии и бронетехники, поставленных из стран НАТО. На Украине отсутствуют подходящие специалисты, потому иностранное вооружение приходится вывозить для обслуживания за границу.
Ранее украинские военнослужащие пожаловались, что западная техника не приспособлена к реалиям зоны спецоперации.
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