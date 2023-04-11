Украинские спецслужбы перед Пасхой усилили рейды по домам гражданского населения в Харьковской области, следует из заявления подполковника армии Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко.
По его словам, Служба безопасности Украины (СБУ) и МВД пытаются узнать, поедут ли мирные жители к родным, находящимся в новых регионах России, на празднование Пасхи. Как пояснил подполковник, в случае утвердительного ответа сотрудники спецслужб начинают расспрашивать о месторасположении церквей и кладбищ, которые они собираются посетить.
В интервью ТАСС Марочко подчеркнул, что представители СБУ и МВД "делают себе пометки" по итогам рейдов на Купянском направлении.
Ранее спикер ВСУ Сергей Череватый назвал Харьков и Купянск возможными направлениями наступления российской армии. При этом он допустил, что удары могут быть нанесены и в других зонах боевых действий.
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На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.