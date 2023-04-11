Марочко: СБУ перед Пасхой проводит рейды по домам мирных жителей в Харьковской области

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские спецслужбы перед Пасхой усилили рейды по домам гражданского населения в Харьковской области, следует из заявления подполковника армии Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко.

По его словам, Служба безопасности Украины (СБУ) и МВД пытаются узнать, поедут ли мирные жители к родным, находящимся в новых регионах России, на празднование Пасхи. Как пояснил подполковник, в случае утвердительного ответа сотрудники спецслужб начинают расспрашивать о месторасположении церквей и кладбищ, которые они собираются посетить.

В интервью ТАСС Марочко подчеркнул, что представители СБУ и МВД "делают себе пометки" по итогам рейдов на Купянском направлении.

Ранее спикер ВСУ Сергей Череватый назвал Харьков и Купянск возможными направлениями наступления российской армии. При этом он допустил, что удары могут быть нанесены и в других зонах боевых действий.

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